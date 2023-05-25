«Милан» может усилиться нападающим «Ромы»

Форвард столичной «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может вернуться в «Милан», об этом информирует Sempre Milan.

По данным источника, руководство «россонери» рассматривает нападающего в качестве подмены для португальца Рафаэла Леау. Эль-Шаарави может перейти в миланский гранд на правах свободного агента, поскольку его контракт с римлянами истекает по завершении нынешнего сезона.

30-летний нападающий выступал за «Милан» с 2011 по 2016 год.

В нынешнем сезоне Стефан принял участие в 27 поединках чемпионата Италии, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.