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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может усилиться нападающим «Ромы»

25 Мая 2023 • 12:36 Комментировать

Форвард столичной «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может вернуться в «Милан», об этом информирует Sempre Milan.

По данным источника, руководство «россонери» рассматривает нападающего в качестве подмены для португальца Рафаэла Леау. Эль-Шаарави может перейти в миланский гранд на правах свободного агента, поскольку его контракт с римлянами истекает по завершении нынешнего сезона.

30-летний нападающий выступал за «Милан» с 2011 по 2016 год.

В нынешнем сезоне Стефан принял участие в 27 поединках чемпионата Италии, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Стефан Эль-Шаарави трансферы футбола - лето 2023
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