Чалханоглу анонсировал новый контракт с «Интером»

Хавбек миланского «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о новом контракте с клубом.

«Я счастлив в «Интере», все знают об этом. Что касается моего контракта, то все детали уже согласованы. Осталось закрепить сделку официально. Я буду счастлив продолжить выступления за эту команду», - передает слова полузащитника Sky Sports.

Турецкий полузащитник выступает за «нерадзурри» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение Хакана с миланским клубом рассчитано до середины 2024 года.

В нынешней кампании Чалханоглу провел 46 поединков во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и восемь голевых передач.