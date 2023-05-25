«Милан» сделает предложение по Милинковичу-Савичу при одном условии

Один из лучших полузащитников Серии А Сергей Милинкович-Савич, выступающий за римский «Лацио», находится в сфере интересов другого итальянского клуба – «Милана».

Согласно данным журналистов Calciomercato, технический директор «россонери» Паоло Мальдини является главным инициатором приглашения сербского хавбека. Миланский гранд предпримет попытку подписать Сергея, если попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. За трансфер Милинковича-Савича «россонери» готовы заплатить не более 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 34 поединка, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.