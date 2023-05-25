Бастони подтвердил, что продлит контракт с «Интером»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони ответил на вопрос о возможном подписании нового трудового договора с «нерадзурри».

«Мне очень комфортно в «Интере». Мы находимся на одной волне. Думаю, мы продолжим двигаться вместе. Новая сделка близко», - приводятся слова защитника в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Срок действующего контракта 24-летнего футболиста с «Интером» истекает по завершении нынешнего сезона. Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до середины 2028 года.

В текущем сезоне Алессандро провел 43 матча во всех турнирах и отметился шестью голевыми передачами.