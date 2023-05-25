Два чемпиона мира покинут «Ювентус»

Туринский «Ювентус» расстанется с двумя аргентинскими полузащитниками по завершении нынешнего сезона. Речь идет о Леандро Паредесе и Анхеле ди Марии.

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, руководство «старой синьоры» приняло решение не продлевать сотрудничество с южноамериканцами. Таким образом, ди Мария уйдет на правах свободного агента, а Паредес вернется во французский «ПСЖ».

В этом сезоне на счету Анхеля восемь голов и семь ассистов в 38 поединках за «Ювентус». В активе Леандро один забитый мяч и две результативные передачи в 37 встречах.