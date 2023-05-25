Чалханоглу в шаге от нового контракта с «Интером»

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу близок к подписанию нового трудового соглашения с миланским «Интером». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, стороны заключат новую сделку в ближайшие дни. Контракт 29-летнего футболиста будет рассчитан до середины 2027 года.

За миланский гранд Чалханоглу выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 45 поединках за «нерадзурри», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Срок действующего контракта Хакана истекает в конце июня 2024 года.