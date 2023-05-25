Шевченко оценил сезон «Милана»

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко высказался о выступлении «россонери» в нынешнем сезоне.

«Милан» проводит хороший сезон, несмотря на все трудности. В Серии А команда борется за четвертое место, она дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Стефано Пиоли – хороший специалист, в прошлом сезоне он привел команду к скудетто. Надеюсь, «Милан» продолжит хорошо выступать», - передает слова Шевченко Pianetmilan.

После 36 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 64 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «россонери» вылетели на стадии ½ финала, уступив «Интеру».