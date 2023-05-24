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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес забил 100-й и 101-й голы за «Интер»

24 Мая 2023 • 23:33 Комментировать
Фиорентина
1:2
Интер Милан
1 1.25 X 4.70 2 26.00
2-й тайм

Прямо сейчас в Риме проходит финал Кубка Италии, «Интер» благодаря дублю Лаутаро Мартинеса обыгрывает «Фиорентину» со счётом 2:1.

Удивительно, но голы в ворота «фиалок» стали для аргентинского нападающего 100-м и 101-м в официальных матчах за «Интер».

25-летний аргентинец выступает за «нерадзурри» с 2018 года, его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. Что касается сезона текущего, то в нём у Мартинеса 25 забитых мячей во всех официальных туринрах и 10 голевых передач.

Следите за вторым таймом финала Кубка Италии благодаря онлайн-трансляции на нашем сайте.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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