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Чемпионат Италии. Серия А

Трезеге: «В этом году удивил Рабио»

24 Мая 2023 • 22:22 Комментировать

Бывший французский нападающий туринского «Ювентуса», Давид Трезеге, назвал игрока в составе туринского клуба, который удивил его в этом сезоне. Это соотечественник Давида, полузащитник Адриен Рабио, перешедший в «Ювентус» из парижского «ПСЖ».

- Рабио в этом году провел очень интересный чемпионат. Он был очень заметен и всегда в центре внимания. Мне нравится и Влахович, я считаю его сильным игроком, но пока он не раскрылся в полной мере, - цитирует слова бывшего французского нападающего pianetamilan.it.

Напомним, что сам Трезеге выступал за туринский клуб с 2000 по 2010 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Давид Трезеге Адриен Рабио
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