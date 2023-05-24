Трезеге: «В этом году удивил Рабио»

Бывший французский нападающий туринского «Ювентуса», Давид Трезеге, назвал игрока в составе туринского клуба, который удивил его в этом сезоне. Это соотечественник Давида, полузащитник Адриен Рабио, перешедший в «Ювентус» из парижского «ПСЖ».

- Рабио в этом году провел очень интересный чемпионат. Он был очень заметен и всегда в центре внимания. Мне нравится и Влахович, я считаю его сильным игроком, но пока он не раскрылся в полной мере, - цитирует слова бывшего французского нападающего pianetamilan.it.

Напомним, что сам Трезеге выступал за туринский клуб с 2000 по 2010 год.