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Чемпионат Италии. Серия А

​34 года тому назад «Милан» одержал одну из лучших побед в истории клуба

24 Мая 2023 • 20:37 Комментировать

Во второй половине 80-х годов Кубок чемпионов порой преподносил большие сюрпризы - так, румынская «Стяуа» выиграла турнир в 1986 году, а через три года снова вышла в финал, который состоялся, по иронии судьбы, на «Камп Ноу» 24 мая 1989 года.

Но на сей раз ей противостояла не «Барселона» английского типа, а «Милан» с великолепной тройкой Гуллит-Райкард-ван Бастен. И эта команда, которая во втором полуфинальном матче разгромила «Реал» со счетом 5:0 (чувствуете, чувствуете замысел незримого сценариста!?), не стала доводить дело до серии пенальти.

Три мяча «Милан» забил еще в первом тайме, после перерыва добавил еще один - так был выигран третий Кубок чемпионов в истории клуба. Ну а «Стяуа» больше никогда не сыграла даже хотя бы в плей-офф ЛЧ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стяуа
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