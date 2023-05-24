Трезеге выбирает Дель Пьеро в качестве нового президента «Ювентуса»

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Давид Трезеге видит Алессандро Дель Пьеро в качестве наиболее вероятного нового тренера туринского суперклуба. Об этом Трезеге заявил в интервью итальянскому изданию Tuttosport.

- Алекс - это лицо «Ювентуса». Я уверен, что он станет в один день президентом, но лучше было бы сделать это сейчас, потому что он нужен клубу именно сейчас, - цитирует слова Трезеге источник.

Общественное мнение в Италии также активно подталкивает отдавшего клубу все годы своей карьеры Дель Пьеро к такому шагу. Трезеге отыграл в клубе ровно десять лет - с 2000 по 2010 год.