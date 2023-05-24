Неста: «Итальянский футбол возвращается»

Бывший защитник римского «Лацио», а также «Милана», Алессандро Неста, рад успехам итальянских клубов. Команды с Апеннинского полуострова сыграют в финале каждого европейского турнира, «Интер» в Лиге чемпионов, «Рома» в Лиге Европы и «Фиорентина» в Лиге конференций.

- Я считаю, что итальянский футбол возвращается. Н в мое время все чемпионы играли именно в Италии. Каждое воскресенье было жестким, очень жестким, - цитирует слова Несты pianetamilan.it.

Сегодня вечером на Олимпийском стадионе в Риме состоится финал Кубка Италии - «Фиорентина» сыграет с миланским «Интером».