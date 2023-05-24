Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Неста: «Итальянский футбол возвращается»

24 Мая 2023 • 16:08 Комментировать

Бывший защитник римского «Лацио», а также «Милана», Алессандро Неста, рад успехам итальянских клубов. Команды с Апеннинского полуострова сыграют в финале каждого европейского турнира, «Интер» в Лиге чемпионов, «Рома» в Лиге Европы и «Фиорентина» в Лиге конференций.

- Я считаю, что итальянский футбол возвращается. Н в мое время все чемпионы играли именно в Италии. Каждое воскресенье было жестким, очень жестким, - цитирует слова Несты pianetamilan.it.

Сегодня вечером на Олимпийском стадионе в Риме состоится финал Кубка Италии - «Фиорентина» сыграет с миланским «Интером».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Неста
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
16:56 · Италия. Серия А
Неста: «Леау преображает «Милан», это факт»
16:21 · Италия. Кубок
Барелла: «Был уверен, что выйдем в финал Кубка Италии»
16:08 · Италия. Серия А
Неста: «Итальянский футбол возвращается»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ»
15:54 · Италия. Серия А
Неста назвал лучшее качество Анчелотти
15:35 · Италия. Серия А
Опенда – главная цель «Милана» на лето
15:04 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави может оказаться в «Интере»
14:55 · Италия. Серия А
Неста: «Шевченко не любил простые матчи»
14:37 · Италия. Серия А
Николай Шпилевский: «Кокорин воскрес из небытия и показал, что он реально топовый футболист»
14:15 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Я был хорош в «Челси» в прошлом сезоне»
13:37 · Италия. Серия А
Галтье может сменить «ПСЖ» на клуб Серии А слухи
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл усиление атаки в Серии А
13:14 · Германия. Бундеслига
«Бавария» отказалась от трансфера Рабио - названа причина
09:41 · Германия. Бундеслига
Игрок «Ювентуса» может перейти в «Баварию»
09:31 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Фраттези не нужен «Брайтону»
Все новости
Рекомендуем