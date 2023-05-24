Неста назвал лучшее качество Анчелотти

Бывший игрок «Милана» Алессандро Неста несколько лет своей карьеры проработал с Карло Анчелотти, он очень высоко ценит специалиста, который выигрывал чемпионские титулы во всех пяти главных европейских чемпионата. Неста назвал главное качество итальянского специалиста, который сейчас работает с мадридским «Реалом».

- Анчелотти - особый человек, он каждый день идеально чувствует твое настроение. Это его главная черта. Когда проигрываешь, он понимает тебя лучше всего, потому что он и сам в свое время знал горечь поражений. Его лучшее качество - он умеет извлекать из людей все самое лучшее, - цитирует слова Несты pianetamilan.it.