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Чемпионат Италии. Серия А

Галтье может сменить «ПСЖ» на клуб Серии А слухи

24 Мая 2023 • 13:37 Комментировать

Поговаривают, что «ПСЖ» ближайшим летом сменит главного тренера. Под руководством Кристофа Галтье команда не смогла успешно выступить в плей-офф Лиги чемпионов («ПСЖ» вылетел уже в 1/8 финала), и теперь парижане настроены пригласить другого специалиста.

Сам Галтье сейчас входит в список кандидатов на должность рулевого «Наполи». Об этом на своих страницах рассказывает TofoFichaes.

Ранее сообщалось о том, что пост главного тренера «Наполи» в начале июня оставит Лучано Спаллетти, который привёл команду к первому за 33 года титулу чемпиона Италии. Поговаривают, что Спаллетти имеет проблемы в отношениях с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» решение по своему будущему

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Кристоф Галтье
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