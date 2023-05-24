«Милан» усилится новым вратарём

Страж ворот «Аталанты» Марко Спортьелло близок к переходу в другой клуб итальянской Серии А. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, в трансфере голкипера заинтересован «Милан».

Сделка будет оформлена в летнее трансферное окно. Спортьелло пополнит ряды «россонери» на правах свободного агента. Он рассматривается в качестве дублера Майка Меньяна.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 31-летний голкипер провел за команду из Бергамо 13 матчей, в которых пропустил 16 мячей. В двух матчах Спортьелло сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт истекает в конце следующего месяца.