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Чемпионат Италии. Серия А

Сборная Италии может сменить главного тренера

24 Мая 2023 • 09:20 Комментировать

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть команду и продолжить карьеру в сборной Италии. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Маттайса Пога.

У руля «скуадры адзурры» Массимилиано может сменить Роберто Манчини. В свою очередь Манчини рассматривается на пост рулевого «Наполи». По завершении нынешнего сезона неаполитанский клуб расстанется с нынешним главным тренером Лучано Спаллетти.

Аллегри вернулся в «Ювентус» несколько лет назад. 55-летний специалист подписал долгосрочный контракт, который истекает в середине 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Роберто Манчини Наполи
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