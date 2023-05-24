Сборная Италии может сменить главного тренера

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть команду и продолжить карьеру в сборной Италии. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Маттайса Пога.

У руля «скуадры адзурры» Массимилиано может сменить Роберто Манчини. В свою очередь Манчини рассматривается на пост рулевого «Наполи». По завершении нынешнего сезона неаполитанский клуб расстанется с нынешним главным тренером Лучано Спаллетти.

Аллегри вернулся в «Ювентус» несколько лет назад. 55-летний специалист подписал долгосрочный контракт, который истекает в середине 2025 года.