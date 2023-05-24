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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Интер» должен уволить Индзаги»

24 Мая 2023 • 07:58 Комментировать (1)

Экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано считает, что руководство миланского «Интера» должно отправить в отставку главного тренера команды Симоне Индзаги.

«В клубе творится какой-то бред. Они верят в Индзаги из-за выхода в финал Лиги чемпионов и игнорируют неудачу в Серии А. Для «Интера» недопустимо так выступать в чемпионате. Я считаю, что после такого Индзаги должен быть уволен», - передает слова Кассано Bobo TV.

После 36 туров чемпионата Италии «Интер» занимает третье место в турнирной таблице. В финале Лиги чемпионов подопечные Индзаги встретятся с «Манчестер Сити». Матч состоится в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Кассано Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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InterSan
24 Мая 2023 в 08:46
Касса, заколебал ты своим своим пессимизмом.
Команда сформирована под 3-5-2
У команды получается так играть
Тренеров под такую схему свободных нет
Денег на новую команду - нет
Нужно купить нового Напа и Защитника в основу и посмотреть ещё сезон на Индзаги.
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