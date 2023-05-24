Кассано: «Интер» должен уволить Индзаги»

Экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано считает, что руководство миланского «Интера» должно отправить в отставку главного тренера команды Симоне Индзаги.

«В клубе творится какой-то бред. Они верят в Индзаги из-за выхода в финал Лиги чемпионов и игнорируют неудачу в Серии А. Для «Интера» недопустимо так выступать в чемпионате. Я считаю, что после такого Индзаги должен быть уволен», - передает слова Кассано Bobo TV.

После 36 туров чемпионата Италии «Интер» занимает третье место в турнирной таблице. В финале Лиги чемпионов подопечные Индзаги встретятся с «Манчестер Сити». Матч состоится в июне.