В «Арисе» оценили шансы выкупить Кокорина

Наставник кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался насчет возможного выкупа нападающего Александра Кокорина у «Фиорентины». Россиянин провел сезон-2022/2023 за команду из Лимасола на правах аренды.

«Руководство занимается, общается с Сашей и «Фиорентиной». После чемпионства шансы сохранить его увеличились. В ближайшие неделю-две может что-то решиться», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что Кокорин был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Кипра. Его трудовое соглашение с «Фиорентиной» рассчитано до середины следующего года.