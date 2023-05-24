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Чемпионат Италии. Серия А

В «Арисе» оценили шансы выкупить Кокорина

24 Мая 2023 • 07:40 Комментировать (1)

Наставник кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался насчет возможного выкупа нападающего Александра Кокорина у «Фиорентины». Россиянин провел сезон-2022/2023 за команду из Лимасола на правах аренды.

«Руководство занимается, общается с Сашей и «Фиорентиной». После чемпионства шансы сохранить его увеличились. В ближайшие неделю-две может что-то решиться», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что Кокорин был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Кипра. Его трудовое соглашение с «Фиорентиной» рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Алексей Шпилевский арис лимасол трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Валерий Валерий
24 Мая 2023 в 07:59
стоимость кокорина такова, что его может позволить купить каждый Россиянин)
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