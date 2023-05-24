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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии вынесли приговор адвокату, который пытался шантажировать Балотелли

24 Мая 2023 • 03:57 Комментировать

В Италии узнал свой приговор некий адвокат из Виченцы, который несколько лет тому назад пытался «поднять денег» незамысловатым способом - при помощи шантажа Марио Балотелли.

Мотив также можно легко вычислить - адвокат подговорил свою подзащитную, дело которой вел в связи с предполагаемыми сексуальными домогательствами со стороны игрока, дать ложные показания. После этого он пытался «стрясти» с Марио 100 тысяч евро якобы за то, чтобы закрыть дело и снять все претензии.

Но в итоге сам нарвался на неприятности - приговорен к 27 месяцам тюрьмы и штрафу в 80 тысяч евро, сообщает fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли
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