Симоне Индзаги подтвердил, что Шкриньяр может сыграть в финале Лиги чемпионов

Неделю назад мы сообщали о вероятности того, что Милан Шкриньяр, уже подписавший контракт с «ПСЖ», может сказать «алаверды» миланскому «Интеру» в финальном матче Лиги чемпионов - Шкриньяр надеется сыграть в нем. И это подтвердил Симоне Индзаги, наставник клуба.

- Включен в список на финал Лиги чемпионов? Да, он еще не работал с командой, он работает по отдельной программе, и в четверг станет ясно, что происходит с медицинской точки зрения. Но я думаю, что он может быть полезным в последних матчах сезона, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня.