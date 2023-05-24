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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги подтвердил, что Шкриньяр может сыграть в финале Лиги чемпионов

24 Мая 2023 • 00:34 Комментировать

Неделю назад мы сообщали о вероятности того, что Милан Шкриньяр, уже подписавший контракт с «ПСЖ», может сказать «алаверды» миланскому «Интеру» в финальном матче Лиги чемпионов - Шкриньяр надеется сыграть в нем. И это подтвердил Симоне Индзаги, наставник клуба.

- Включен в список на финал Лиги чемпионов? Да, он еще не работал с командой, он работает по отдельной программе, и в четверг станет ясно, что происходит с медицинской точки зрения. Но я думаю, что он может быть полезным в последних матчах сезона, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Милан Шкриньяр
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