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Чемпионат Италии. Серия А

Маркизио: «Итальянский чемпионат утрачивает доверие»

23 Мая 2023 • 23:55 Комментировать

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио считает, что история со штрафом туринского «Ювентуса», которому сперва влепили минус 15 очков, а затем сменили это на минус десять баллов, приводит к тому, что обыватель утрачивает доверие к итальянскому чемпионату. Ведь это, в конце концов, далеко не первая подобная история.

- После этого, есть полная уверенность того, что чемпионат становится хуже, чем сплетни у лавочки. Мы заставили весь мир футбола увидеть то, что к нашему футболу не может быть доверия. С одной стороны, это «Наполи» с его красивым футболом и титулом, с другой - какая-то чехарда с наказаниями, - цитирует слова Маркизио итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Клаудио Маркизио
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