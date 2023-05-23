«Фенербахче» заинтересован в услугах Ориги

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в услугах Дивока Ориги, который разочаровал «Милан» после всего лишь одного года, проведенного в нем. Ориги и близко не смог заменить Оливье Жиру, на что надеялись руководители клуба, и сейчас «Милан» с удовольствием расстанется с ним.

Особенно если «Фенербахче», как и собирается, выложит за него десять миллионов евро. Эти деньги очень нужны «Милану» для приобретения нового нападающего, ведь команду, как показали события плей-офф Лиги чемпионов, надо комплектовать и усиливать, потому что на два фронта сражений «Милана» явно не хватает.