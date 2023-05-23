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Чемпионат Италии. Серия А

Маркус Тюрам интересен «Милану»

23 Мая 2023 • 21:41 Комментировать

Итальянский «Милан» готовится к трансфеной кампании, и одним из интересующих этот клуб игроков является Маркус Тюрам, брат бывшего чемпиона мира Лилиана Тюрама. Сейчас Маркус выступает в Германии за менхенгладбахскую «Боруссию». Об этом сообщает французское издание L'Equipe, известное за свои точные и проверенные сведения.

Тюрам видится руководству «Милана» как перспективный сменщик Оливье Жиру, лучшие годы которого, конечно же, не бесконечны. Но есть у «Милана» и конкуренты - не так давно интерес к Маркусу проявлял миланский «Интер», также в этом направлении «копает» и мадридский «Атлетико». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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