Туринская компания будет судиться с братом Криштиану Роналду из-за продаж футболок «Ювентуса»

В Италии назревает судебное разбирательство, связанное с братом Криштиану Роналду - Уго Динарте Сантосом Авейру. В бытность CR7 игроком туринского «Ювентуса» Уго договорился о производстве клубных футболок «Юве» с компанией Pegaso, которая выплатила 650 тысяч евро за возможность выпускать футболки с логотипом «CR7Museu» и видоизмененного дизайна.

Но потом оказалось, что в Pegaso решили сэкономить на дизайне и попросту передрали его с оригинальных футболок, наклеив небольшую «лейбу» - авось и так сойдет. Но не сошло. И теперь сторонам предстоит выяснять отношения в суде, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Первое заседание состоится 20 июня.