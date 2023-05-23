В «Ювентусе» озвучили решение по будущему Влаховича

Франческо Кальво, директор «Ювентуса», высказался насчёт слухов, которые связывают нападающего Душана Влаховича с другими клубами.

«Мы не можем контролировать слухи, но трансферный рынок ещё даже не открылся. Душан не продаётся. Мы довольны его усилиями, хотя каждый в жизни может добиваться большего», - слова Кальво приводит портал Goal со ссылкой на DAZN.

В сезоне 2022/2023 Душан Влахович провёл за «Ювентус» 42 матча. В них 23-летний серб записал на свой счёт 14 голов и четыре голевых паса на партнёров.

Отметим, что Влахович оценивается специалистами портала transfermarkt в 75 миллионов евро.