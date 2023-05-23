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Чемпионат Италии. Серия А

Вьери: «Буду болеть за все три итальянских клуба»

23 Мая 2023 • 17:27 Комментировать

Бывший нападающий целого ряда итальянских клубов, Кристиан Вьери, рад тому, что в финалах всех европейских турниров сыграют его соотечественники. «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, «Рома» пробилась в финал Лиги Европы и сыграет там с испанской «Севильей», наконец, «Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций.

- Я горжусь всеми тремя командами, такого не случалось целую вечность. «Фиорентина», как мне кажется, демонстрирует самый лучший футбол в Италии, наряду с «Наполи». Она заслужила выступление в финале. «Рома» провела прекрасный сезон в Лиге Европы, также и «Интер». Я буду болеть за все три команды в финалах, - цитирует слова Вьери итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Интер Милан Кристиан Вьери
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