Вьери: «Буду болеть за все три итальянских клуба»

Бывший нападающий целого ряда итальянских клубов, Кристиан Вьери, рад тому, что в финалах всех европейских турниров сыграют его соотечественники. «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, «Рома» пробилась в финал Лиги Европы и сыграет там с испанской «Севильей», наконец, «Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций.

- Я горжусь всеми тремя командами, такого не случалось целую вечность. «Фиорентина», как мне кажется, демонстрирует самый лучший футбол в Италии, наряду с «Наполи». Она заслужила выступление в финале. «Рома» провела прекрасный сезон в Лиге Европы, также и «Интер». Я буду болеть за все три команды в финалах, - цитирует слова Вьери итальянское новостное агентство ITASportPress.