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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Марцио обозначил новую дату продления контракта с Леау

23 Мая 2023 • 17:17 Комментировать

Контракт Рафаэла Леау будет продлён в пятницу, двадцать шестого мая - так считает итальянский журналист Джанлука ди Марцио, который достаточно авторитетен в том, что касается подобной информации. Ди Марцио не сомневается в том, что Леау хочет остаться в своем нынешнем клубе.

Новые условия будут много отличаться от нынешних полутора миллионов евро за сезон, зарплата Леау будет увеличена до пяти миллионов плюс определенные бонусы. Соглашение будет подписано до лета 2028 года, уверен авторитетный журналист. Что ж, подождем пятницы. Подобные «дедлайны» ранее уже озвучивались много раз. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джанлука Ди Марцио Рафаэл Леау
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