Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Меня приглашал «Челси»

23 Мая 2023 • 16:14 Комментировать

Паоло Мальдини, технический и спортивный директор «Милана», рассказал о своей преданности клубу, в котором провел всю свою карьеру буквально с детства. По словам Мальдини, у него были друге предложения, но он отказывал всем.

- Меня приглашал «Челси» через Джанлуку Виалли. Но я никогда не хотел покинуть «Милан». Для этого должно было произойти что-то экстраординарное, но этого не случилось. Клуб всегда показывал, что хочет работать со мной, и в 90-е годы прошлого века тоже были сезоны, когда мы финишировали десятыми, одиннадцатыми, они тоже были сложными, но и тогда таких мыслей не возникало, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Паоло Мальдини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
16:14 · Италия. Серия А
Мальдини: «Меня приглашал «Челси»
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает вести переговоры с «Интером» по трансферу Онана
14:47 · Италия. Серия А
Булыкин — о снятии 10 очков с «Ювентуса»: «Это сильно влияет на психологию»
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Ювентуса»
14:31 · Италия. Серия А
Спаллетти возьмёт творческий отпуск 1 слухи
14:26 · Италия. Серия А
Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» решение по своему будущему
13:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Миранчуку ещё рано возвращаться в РПЛ»
13:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет купить полузащитника «Интера»
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» старается поскорее провернуть трансфер Кима Мин Джэ
12:04 · Италия. Серия А
«Атлетико» хочет купить нападающего «Ювентуса» 1
11:50 · Англия. Премьер-лига
Пиоли вместо Лофтуса-Чика хочет видеть в «Милане» Милинковича-Савича 1
11:28 · Италия. Серия А
Моуринью установил личный антирекорд 6
11:21 · Германия. Бундеслига
Влахович не является главной целью «Баварии» на позицию форварда
10:10 · Италия. Серия А
Ди Мария решил, где хочет продолжить карьеру 1
09:44 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Лацио» Таре: «Возможно, Милинкович-Савич летом будет продан»
Все новости
Рекомендуем