Мальдини: «Меня приглашал «Челси»

Паоло Мальдини, технический и спортивный директор «Милана», рассказал о своей преданности клубу, в котором провел всю свою карьеру буквально с детства. По словам Мальдини, у него были друге предложения, но он отказывал всем.

- Меня приглашал «Челси» через Джанлуку Виалли. Но я никогда не хотел покинуть «Милан». Для этого должно было произойти что-то экстраординарное, но этого не случилось. Клуб всегда показывал, что хочет работать со мной, и в 90-е годы прошлого века тоже были сезоны, когда мы финишировали десятыми, одиннадцатыми, они тоже были сложными, но и тогда таких мыслей не возникало, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.