«Атлетико» хочет купить нападающего «Ювентуса»

Центральный форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате, об этом сообщает Fichajes.

В услугах 23-летнего сербского нападающего заинтересован мадридский «Атлетико». Стоимость потенциальной сделки оценивается в 75 миллионов евро. При этом в «старой синьоре» не планируют расставаться с нападающим.

В текущем сезоне чемпионата Италии Влахович принял участие в 27 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и две результативные передачи. Срок действующего трудового договора между Душаном и «Ювентусом» рассчитан до середины 2026 года.