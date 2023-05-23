Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» хочет купить нападающего «Ювентуса»

23 Мая 2023 • 12:04 Комментировать

Центральный форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате, об этом сообщает Fichajes.

В услугах 23-летнего сербского нападающего заинтересован мадридский «Атлетико». Стоимость потенциальной сделки оценивается в 75 миллионов евро. При этом в «старой синьоре» не планируют расставаться с нападающим.

В текущем сезоне чемпионата Италии Влахович принял участие в 27 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и две результативные передачи. Срок действующего трудового договора между Душаном и «Ювентусом» рассчитан до середины 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
12:04 · Италия. Серия А
«Атлетико» хочет купить нападающего «Ювентуса»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Пиоли вместо Лофтуса-Чика хочет видеть в «Милане» Милинковича-Савича
11:28 · Италия. Серия А
Моуринью установил личный антирекорд
11:21 · Германия. Бундеслига
Влахович не является главной целью «Баварии» на позицию форварда
10:10 · Италия. Серия А
Ди Мария решил, где хочет продолжить карьеру
09:44 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Лацио» Таре: «Возможно, Милинкович-Савич летом будет продан»
08:28 · Италия. Серия А
Трабукки оценил шансы Спаллетти вернуться в Россию
07:34 · Италия. Серия А
Моуринью отреагировал на наказание «Ювентуса» 2
03:00 · Италия. Серия А
Маротта: «Индзаги остаётся - 100 процентов»
02:43 · Италия. Серия А
Аллегри: «Новость о штрафе перед матчем повлияла на настроение» 5
02:25 · Италия. Серия А
Кавани: «Всегда любил выступать за команды послабее»
22 Мая
23:50 · Италия. Серия А
Деморализованные игроки «Ювентуса» пропустили 4 мяча от «Эмполи» 14
23:39 · Италия. Серия А
Кавани: «Скудетто «Наполи»? Это прекрасно»
23:08 · Италия. Серия А
Фраттези, вероятно, перейдёт в АПЛ в конце сезона
22:15 · Италия. Серия А
«Рома» не может победить в Серии А с 16 апреля
Все новости
Рекомендуем