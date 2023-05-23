Моуринью установил личный антирекорд

В матче 36-го тура чемпионата Италии столичная «Рома» встречалась с «Салернитаной». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Римский коллектив не может победить в шести матчах Серии А подряд. Как сообщает Gracenote Live, это худшая серия в тренерской карьере рулевого римлян Жозе Моуринью.

В следующем матче «волки» на выезде сыграют против «Фиорентины». Встреча состоится 27 мая.

После 36 туров чемпионата Италии римская команда набрала 60 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Моуринью отстают от идущей пятой «Аталанты» на одно очко.