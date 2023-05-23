Ди Мария решил, где хочет продолжить карьеру

Аргентинский вингер Анхель ди Мария, выступающий в чемпионате Италии за туринский «Ювентус», в ближайшее время примет решение о своем будущем.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, переговоры южноамериканца со «старой синьорой» зашли в тупик. Ди Мария уйдет из клуба в статусе свободного агента. Интерес к Анхелю проявляют клубы из Саудовской Аравии, однако сам игрок хочет остаться в европейском футболе.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 35-летний полузащитник сыграл 24 поединка, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча (один – с пенальти) и четыре результативные передачи.