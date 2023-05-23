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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» назвали главного тренера на новый сезон

23 Мая 2023 • 10:04 Комментировать (2)

Директор туринского «Ювентуса» Франческо Кальво высказался касательно будущего Массимилиано Аллегри на посту главного тренера команды.

«Нет сомнений, что Аллегри будет тренировать нашу команду в следующем сезоне. Мы строим будущий проект вместе. Клуб полностью доверяет Массимилиано», - передает слова Кальво инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Аллегри занимает пост главного тренера «Ювентуса» с мая 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что ранее с туринского клуба сняли десять очков за финансовые махинации.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Франческо Кальво
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Комментарии (2)
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Juventissimo
23 Мая 2023 в 10:24
«Нет сомнений, что Аллегри будет тренировать нашу команду в следующем сезоне. Мы разрушаем будущий проект вместе. Руководство полностью доверяет Массимилиано в этом процессе. Теперь наша цель разгромно проигрывать новичкам Серии А, причем всем, без исключения.»
One Live
23 Мая 2023 в 10:10
Вчера все видели, что Аллегри строит!
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