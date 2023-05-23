В «Ювентусе» назвали главного тренера на новый сезон

Директор туринского «Ювентуса» Франческо Кальво высказался касательно будущего Массимилиано Аллегри на посту главного тренера команды.

«Нет сомнений, что Аллегри будет тренировать нашу команду в следующем сезоне. Мы строим будущий проект вместе. Клуб полностью доверяет Массимилиано», - передает слова Кальво инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Аллегри занимает пост главного тренера «Ювентуса» с мая 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что ранее с туринского клуба сняли десять очков за финансовые махинации.