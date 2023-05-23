Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Трабукки оценил шансы Спаллетти вернуться в Россию

23 Мая 2023 • 08:28 Комментировать

Футбольный агент Марко Трабукки высказался о возможном возвращении итальянского специалиста Лучано Спаллетти в чемпионат России, где он ранее работал с петербургским «Зенитом».

«Слухи о том, что Спаллетти может вернуться в РПЛ? Это абсолютно нереально. Ему будет неинтересно работать в России без еврокубков. Он заслуживает чемпионат поинтереснее, чем РПЛ», - цитирует Трабукки издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Спаллетти покинет «Наполи», который привел к чемпионскому титулу в нынешнем розыгрыше Серии А. 64-летний специалист занимает пост рулевого неаполитанцев с лета 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Марко Трабукки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
08:28 · Италия. Серия А
Трабукки оценил шансы Спаллетти вернуться в Россию
07:34 · Италия. Серия А
Моуринью отреагировал на наказание «Ювентуса»
03:00 · Италия. Серия А
Маротта: «Индзаги остаётся - 100 процентов»
02:43 · Италия. Серия А
Аллегри: «Новость о штрафе перед матчем повлияла на настроение» 3
02:25 · Италия. Серия А
Кавани: «Всегда любил выступать за команды послабее»
22 Мая
23:50 · Италия. Серия А
Деморализованные игроки «Ювентуса» пропустили 4 мяча от «Эмполи» 10
23:39 · Италия. Серия А
Кавани: «Скудетто «Наполи»? Это прекрасно»
23:08 · Италия. Серия А
Фраттези, вероятно, перейдёт в АПЛ в конце сезона
22:15 · Италия. Серия А
«Рома» не может победить в Серии А с 16 апреля
22:12 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» рассказали о будущем Влаховича
21:34 · Италия. Серия А
«Рома» едва не проиграла «Салернитане» 1
21:15 · Италия. Серия А
«Эмполи» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 6
21:12 · Италия. Серия А
Селюк предположил, почему Спаллетти решил покинуть «Наполи»
21:07 · Италия. Серия А
Милик и Влахович – в атаке «Ювентуса» на матч против «Эмполи»
20:41 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты ради «Интера» 1
Все новости
Рекомендуем