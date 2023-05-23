Трабукки оценил шансы Спаллетти вернуться в Россию

Футбольный агент Марко Трабукки высказался о возможном возвращении итальянского специалиста Лучано Спаллетти в чемпионат России, где он ранее работал с петербургским «Зенитом».

«Слухи о том, что Спаллетти может вернуться в РПЛ? Это абсолютно нереально. Ему будет неинтересно работать в России без еврокубков. Он заслуживает чемпионат поинтереснее, чем РПЛ», - цитирует Трабукки издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Спаллетти покинет «Наполи», который привел к чемпионскому титулу в нынешнем розыгрыше Серии А. 64-летний специалист занимает пост рулевого неаполитанцев с лета 2021 года.