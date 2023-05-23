Моуринью отреагировал на наказание «Ювентуса»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о снятии десяти очков с туринского «Ювентуса» за финансовые махинации.

«Мне жаль всю команду. Узнать о таком решении за два тура до завершения сезона – это какая-то злая шутка. Мне досадно за профессионалов, которые делают свою работу, но расплачиваются за ошибки других людей», - передает слова португальского специалиста Football-Italia.

В последнем матче деморализованный «Ювентус» потерпел разгромное поражение от «Эмполи» со счетом 1:4. После 36 туров «старая синьора» с 59 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.