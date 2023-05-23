Кавани: «Всегда любил выступать за команды послабее»

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани успел в своей карьере поиграть за «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», но наиболее комфортно он себя чувствует в командах не столь амбициозных. Такой был в начале его карьеры «Наполи» - и он до сих пор тепло вспоминает те времена.

- Годы в «Наполи» были особенными, и я объясню, почему. Мне больше нравится выступать в командах, которые стараются доставить неприятности грандам, и мой «Наполи» был именно таким. Вместе мы выиграли Кубок Италии - я считаю, что тот успех был началом пути, который сейчас привел к Скудетто, - цитирует слова Кавани итальянское новостное агентство ITASportPress.