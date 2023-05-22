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Чемпионат Италии. Серия А

Кавани: «Скудетто «Наполи»? Это прекрасно»

22 Мая 2023 • 23:39 Комментировать

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани в прошлом выступал за «Наполи», он забил много голов зха клуб и хранит о нем хорошие воспоминания. Теперь «Наполи» добился того, что не получалось при Кавани - стал чемпионом Италии. И уругваец очень рад за свой бывший коллектив.

- О, это был прекрасный момент, когда я узнал о Скудетто, представляю, что и в команде все сошли с ума, они еще не привыкли побеждать. Фанатам «Наполи» были нужны такие моменты, такая радость, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

В предыдущий раз «Наполи» становился чемпионом Италии в 1990-м году. ​
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Эдинсон Кавани
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