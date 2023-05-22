«Венеция» Ваноли поборется за выход в Серию А

Наставник «Венеции» Паоло Ваноли смог вывести свою команду в стадию плей-офф Серии Б – венецианцы по итогам 38 туров первенства завершили сезон на восьмой строчке, набрав 49 баллов. По дополнительным показателям «Венеция» обошла «Палермо» - у сицилийского клуба столько же набранных баллов.

По регламенту команда, занявшая восьмое место, сыграет с командой с пятого места – это «Кальяри». Победитель пары встретится с «Пармой» - командой, которая заняла четвёртую строчку турнирной таблицы.

Напомним, что в «Венеции» под руководством Ваноли выступает российский полузащитник Денис Черышев.