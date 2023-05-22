В «Интере» высказались о будущем Лукаку

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался касательно будущего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. За «нерадзурри» форвард играет на правах аренды, его полноценный контракт принадлежит лондонскому «Челси».

«Ромелу любит наш клуб и хочет остаться. Ему комфортно в «Интере». Что по переговорам с «Челси»? Аренда рассчитана до 30 июня, после этого мы не знаем, какие планы у «Челси». Ждем этого момента», - передает слова Маротты Rai Radio1.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Лукаку провел 23 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.