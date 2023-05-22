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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» высказались о будущем Лукаку

22 Мая 2023 • 13:38 Комментировать

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался касательно будущего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. За «нерадзурри» форвард играет на правах аренды, его полноценный контракт принадлежит лондонскому «Челси».

«Ромелу любит наш клуб и хочет остаться. Ему комфортно в «Интере». Что по переговорам с «Челси»? Аренда рассчитана до 30 июня, после этого мы не знаем, какие планы у «Челси». Ждем этого момента», - передает слова Маротты Rai Radio1.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Лукаку провел 23 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Ромелу Лукаку
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