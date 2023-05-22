«Интер» ведёт переговоры с защитником «Реала»

Фланговый защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может сменить испанскую Ла Лигу на итальянскую Серию А. об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Как отмечает источник, в услугах футболиста заинтересован миланский «Интер». Представители «нерадзурри» прилетали в Мадрид и вели переговоры с игроком. Начо пока не дал окончательного ответа итальянскому гранду.

33-летний защитник выступает за «королевский» клуб с сентября 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце следующего месяца.

В текущем сезоне чемпионата Испании Начо провел 24 матча, забил гол, отдал ассист и получил шесть желтых карточек.