«Аталанта» хочет завести фарм-клуб в Серии С

Руководство «Аталанты» строит честолюбивые планы, в последние годы клуб пытается стать стабильным представителем элиты итальянского футбола, хотя получается далеко не всегда - в этом году, к примеру, бергамцы явно не в состоянии тягаться с топ-клубами.

Но ситуация может измениться, если будет реализован план руководства клуба, предусматривающий создание фарм-клуба, который будет выступать в Серии С - третьей по силе лиге итальянского футбола. Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, играть в такой команде будут игроки младше двадцати трех лет.