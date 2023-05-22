Юрич заработал сотое очко в качестве наставника «Торино»

В тридцать шестом туре итальянского чемпионата «Торино» сумел уйти от поражения в игре с «Фиорентиной», в начале второй половины игры «гранатовые» пропустили, но через двадцать минут после этой неудачи Антонио Санабрия забил ответный гол.

Это позволило «Торино» уйти от поражения и заработать очко, которое стало для Ивана Юрича, хорватского наставника «гранатовых», сотым в Серии А за все время нахождения у руля «Торино».

В оставшихся двух турах итальянского чемпионата «Торино» предстоит сыграть сперва со «Специей», а потом с миланским «Интером». Сейчас команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Серии А.