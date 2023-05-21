Моуринью пришёл на финальный матч российского теннисиста

В воскресенье российский теннисист Даниил Медведев выступает в финале турнира на грунте против Руне Хольгера из Дании. Матч проходит в Риме, и главному тренеру футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью не пришлось долго добираться. Португальский тренер попал в объективы телекамер на трибуне.

Ближайший матч «Рома» проведёт уже в понедельник, 22 мая. Команда Моуринью будет играть против «Салернитаны» на своём поле. Очевидно, что Жозе решил немного отвлечься, сходив на теннис. Три дня назад, напомним, «Рома» пробилась в финал Лиги Европы. Там «волки» будут играть против «Севильи» 31 мая.

Следить за матчем Даниила Медведева можно в текстовой трансляции.