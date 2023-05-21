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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» с «Фиорентиной» поделили очки, Миранчук отыграл полчаса

21 Мая 2023 • 17:57 Комментировать
Торино
1:1
Фиорентина
окончен

В 36-м туре чемпионата Италии «Торино» играл против «Фиорентины». «Фиалки» устали в еврокубковом полуфинале и сегодня лишь раз пробили  в створ, и это был первый момент в матче, на 48-й минуте вышедший на замену Лука Йович головой пробил в противоход голкиперу. Соперник сравнял счет в похожем ключе, также прострел, и уже Антонио Санабария попал в объятия партнеров - 1:1.

Команды делят девятое место по итогам тура. Алексей Миранчук провел на поле заключительную треть поединка.
Протокол игры

 
Торино1:1Фиорентина
  48'Йович Лука (0:1)
(1:1) Санабрия Антонио66'  
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиШуурс ПеррБуонджорно АлессандроСинго Вилфред  60' 61' (Эйна Ола ( 61') Родригес Рикардо 61' (Лазаро Валентино ( 61') Риччи СамуэлеИлич ИванВлашич НиколаКарамо Янн 61' (Миранчук Алексей ( 61') Санабрия Антонио 80' (Пеллегри Пьетро ( 80')
Запасные: Гинейтис ГвидасВиейра РонниСек ДембаБайейе БрайанВойвода МергимГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо НдариЛинетти КарольЗима Давид
Черофолини МикелеВенути ЛоренцоМартинес Лукас IIРоша Игор IIТерзич АлексаМандрагора Роландо  19' 73' (Бьянко Алессандро ( 73'  77') Барак Антонин 86' (Раньери Лука ( 86') Дункан АльфредСапонара Риккардо 65' (Брекало Йосип ( 65') Куаме Кристиан 73' (Иконе Жонатан ( 73') Соттиль Рикардо 46' (Йович Лука ( 46')
Запасные: Миленкович НиколаКайоде МайклТерраччиано ПьетроДодо ДомилсонКабрал АртурКастровилли ГаэтаноБираги Кристиано
21 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Фиорентина Алексей Миранчук
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