«Торино» с «Фиорентиной» поделили очки, Миранчук отыграл полчаса

В 36-м туре чемпионата Италии «Торино» играл против «Фиорентины». «Фиалки» устали в еврокубковом полуфинале и сегодня лишь раз пробили в створ, и это был первый момент в матче, на 48-й минуте вышедший на замену Лука Йович головой пробил в противоход голкиперу. Соперник сравнял счет в похожем ключе, также прострел, и уже Антонио Санабария попал в объятия партнеров - 1:1.

Команды делят девятое место по итогам тура. Алексей Миранчук провел на поле заключительную треть поединка.

Протокол игры