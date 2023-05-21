«Торино» с «Фиорентиной» поделили очки, Миранчук отыграл полчаса

В 36-м туре чемпионата Италии «Торино» играл против «Фиорентины». «Фиалки» устали в еврокубковом полуфинале и сегодня лишь раз пробили в створ, и это был первый момент в матче, на 48-й минуте вышедший на замену Лука Йович головой пробил в противоход голкиперу. Соперник сравнял счет в похожем ключе, также прострел, и уже Антонио Санабария попал в объятия партнеров - 1:1.
Команды делят девятое место по итогам тура. Алексей Миранчук провел на поле заключительную треть поединка.
Протокол игры
|48'Йович Лука (0:1)
|(1:1) Санабрия Антонио66'
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Синго Вилфред 60'61' (Эйна Ола (61') •Родригес Рикардо61' (Лазаро Валентино (61') •Риччи Самуэле•Илич Иван•Влашич Никола•Карамо Янн61' (Миранчук Алексей (61') •Санабрия Антонио80' (Пеллегри Пьетро (80')
Черофолини Микеле•Венути Лоренцо•Мартинес Лукас II•Роша Игор II•Терзич Алекса•Мандрагора Роландо 19'73' (Бьянко Алессандро (73') • 77'Барак Антонин86' (Раньери Лука (86') •Дункан Альфред•Сапонара Риккардо65' (Брекало Йосип (65') •Куаме Кристиан73' (Иконе Жонатан (73') •Соттиль Рикардо46' (Йович Лука (46')
21 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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