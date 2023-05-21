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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» и «Специя» суммарно нанесли лишь один удар в створ - закономерная нулевая ничья

21 Мая 2023 • 15:26 Комментировать
Лечче
0:0
Специя
окончен

В 36-м туре чемпионата Италии встретились «Лечче» и «Специя», которые остро нуждаются в очках, чтобы гарантировать себе право сыграть в элите и в следующем сезоне. Гости чаще контролировали мяч и нанесли в два раза больше ударов, но что толку в этом, если мяч ни разу не полетел в створ? У «Лечче» такая попытка была только одна.

Закономерная ничья 0:0 позволяет «Специи» идти в очке над зоной вылета, а сопернику - в трех.

Протокол игры  
Лечче0:0Специя
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинБаскиротто ФедерикоЮмтити Самуэль  50'Галло АнтониноБлен Алексис  89'Уден РемиГонсалес Джоан 59' (Аскилдсен Кристоффер ( 59') Стрефецца ГабриэльКоломбо Лоренцо 59' (Сисей Ассан ( 59') Ди Франческо Федерико
Запасные: Блеве МаркоЛемменс МатсПерссон ЙоэльКассандро ТоммазоТуиа АлессандроРоманьоли СимонеПеццелла ДжузеппеБранколлини ФедерикоЧеккарони ПьетроЮлманд МортенПонграчич МаринМале ЮссефХельгасон Торир
Дронговски БартломейВисневски Пшемыслав  59'Ампаду ЭтанНиколау ДимитрисГьяси Эммануэль 83' (Феррер Сальвадор ( 83') Эспозито Сальваторе  86'Экдаль АльбинБурабия Мехди 63' (Журковски Шимон ( 63') Реца АркадиушНзола М'Бала  89'Шомуродов Элдор 63' (Агудело Кевин ( 63')
Запасные: Верде ДаниэлеКоваленко ВикторЗут ЙерунЦипот ТиоКроллис РаймондсМаркетти Федерико
21 мая. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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