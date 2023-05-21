«Лечче» и «Специя» суммарно нанесли лишь один удар в створ - закономерная нулевая ничья

В 36-м туре чемпионата Италии встретились «Лечче» и «Специя», которые остро нуждаются в очках, чтобы гарантировать себе право сыграть в элите и в следующем сезоне. Гости чаще контролировали мяч и нанесли в два раза больше ударов, но что толку в этом, если мяч ни разу не полетел в створ? У «Лечче» такая попытка была только одна.
Закономерная ничья 0:0 позволяет «Специи» идти в очке над зоной вылета, а сопернику - в трех.
Протокол игры
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль• 50'Галло Антонино•Блен Алексис• 89'Уден Реми•Гонсалес Джоан59' (Аскилдсен Кристоффер (59') •Стрефецца Габриэль•Коломбо Лоренцо59' (Сисей Ассан (59') •Ди Франческо Федерико
Дронговски Бартломей•Висневски Пшемыслав• 59'Ампаду Этан•Николау Димитрис•Гьяси Эммануэль83' (Феррер Сальвадор (83') •Эспозито Сальваторе• 86'Экдаль Альбин•Бурабия Мехди63' (Журковски Шимон (63') •Реца Аркадиуш•Нзола М'Бала• 89'Шомуродов Элдор63' (Агудело Кевин (63')
21 мая. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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