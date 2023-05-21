«Лечче» и «Специя» суммарно нанесли лишь один удар в створ - закономерная нулевая ничья

В 36-м туре чемпионата Италии встретились «Лечче» и «Специя», которые остро нуждаются в очках, чтобы гарантировать себе право сыграть в элите и в следующем сезоне. Гости чаще контролировали мяч и нанесли в два раза больше ударов, но что толку в этом, если мяч ни разу не полетел в створ? У «Лечче» такая попытка была только одна.

Закономерная ничья 0:0 позволяет «Специи» идти в очке над зоной вылета, а сопернику - в трех.