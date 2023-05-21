«Милан» интересуется услугами Окафора

Итальянский «Милан» вновь интересуется услугами Ноа Окафора из «Ред Булл Зальцбурга». Интерес к нему не нов - еще в ноябре прошлого года селекционеры «Милана» обратили внимание на лидера австрийского клуба. Окафор твердо решил расстаться со своим нынешним клубом, но у него, помимо «Милана», есть и другие предложения.

Так что «Милану», уточняет calciomercato.it, предстоит выдержать конкуренцию с другими клубами. Финансовые условия возможной сделки пока что не сообщаются.

Окафор, отец которого родом из Нигерии, выступает за «Ред Булл Зальцбург» с 2020 года, ранее он защищал цвета «Базеля».