«Милану» нужны 30 миллионов, чтобы сохранить Диаса

«Милану» предстоит разбираться с продлением контракта Браима Диаса, который хочет остаться в клубе, но, в то же время, может вернуться в мадридский «Реал». В итальянском клубе он выступает на условии аренды, и для его выкупа клубу потребуется сумма в тридцать миллионов евро, сообщает испанское издание Marca.

Сможет ли ее «Милан» обеспечить, зависит, в том числе, и от важнейшего вопроса попадания в зону Лиги чемпионов. Пока что прошлогодний чемпион Италии идет только пятым в турнирной таблице Серии А. До конца сезона остаются еще два тура, помимо заканчивающегося в эти выходные.