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Чемпионат Италии. Серия А

«Милану» нужны 30 миллионов, чтобы сохранить Диаса

21 Мая 2023 • 13:44 Комментировать

«Милану» предстоит разбираться с продлением контракта Браима Диаса, который хочет остаться в клубе, но, в то же время, может вернуться в мадридский «Реал». В итальянском клубе он выступает на условии аренды, и для его выкупа клубу потребуется сумма в тридцать миллионов евро, сообщает испанское издание Marca.

Сможет ли ее «Милан» обеспечить, зависит, в том числе, и от важнейшего вопроса попадания в зону Лиги чемпионов. Пока что прошлогодний чемпион Италии идет только пятым в турнирной таблице Серии А. До конца сезона остаются еще два тура, помимо заканчивающегося в эти выходные.

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