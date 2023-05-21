Миранчук - в заявке «Торино» на матч с «Фиорентиной»

Полузащитник Алексей Миранчук был включен в заявку «Торино» на поединок 36-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Напомним, что 27-летний хавбек не принимал участия в предыдущем матче против «Вероны» (1:0) из-за повреждения мизинца.

Алексей выступает за туринский коллектив на правах аренды. Его полноценный контракт принадлежит «Аталанте». В нынешнем сезоне Серии А Миранчук принял участие в 26 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и семь результативных передач.

Матч «Торино» - «Фиорентина» пройдет 21 мая и начнется в 16:00 мск.