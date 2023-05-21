«Наполи» предложил 25 млн евро за португальского нападающего

Португальский нападающий Бету, права на которого принадлежат «Удинезе», находится в сфере интересов другого клуба Серии А – «Наполи». Как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, неаполитанцы сделали предложение по трансферу 25-летнего португальского футболиста.

Боссы «Наполи» готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро. Это предложение не устроило «Удинезе», клуб хочет получить за футболиста минимум 35 миллионов. Именно такая сумма прописана в соглашении Бету в качестве клаузулы.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии португалец провел 30 поединков, забил десять мячей и отдал один ассист.