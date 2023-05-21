Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» предложил 25 млн евро за португальского нападающего

21 Мая 2023 • 09:52 Комментировать

Португальский нападающий Бету, права на которого принадлежат «Удинезе», находится в сфере интересов другого клуба Серии А – «Наполи». Как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, неаполитанцы сделали предложение по трансферу 25-летнего португальского футболиста.

Боссы «Наполи» готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро. Это предложение не устроило «Удинезе», клуб хочет получить за футболиста минимум 35 миллионов. Именно такая сумма прописана в соглашении Бету в качестве клаузулы.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии португалец провел 30 поединков, забил десять мячей и отдал один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Наполи Бету трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.05.23 в 13:30
Лечче Лечче
Специя Специя
2.00 3.55 3.90
Видео
21.05.23 в 16:00
Торино Торино
Фиорентина Фиорентина
2.80 3.20 2.70
Видео
21.05.23 в 19:00
Наполи Наполи
Интер Милан Интер Милан
2.49 3.35 2.95
Видео
21.05.23 в 21:45
Удинезе Удинезе
Лацио Лацио
3.30 3.50 2.22
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
10:42 · Италия. Серия А
Диас намерен остаться в «Милане»
09:52 · Италия. Серия А
«Наполи» предложил 25 млн евро за португальского нападающего
09:44 · Италия. Серия А
Три топ-клуба хотят купить Влаховича
08:56 · Италия. Серия А
Сын Симеоне может продолжить карьеру в Турции
08:37 · Италия. Серия А
Моуринью выбрал себе новый клуб
05:28 · Италия. Серия А
Браим Диас: «Я счастлив в «Милане»
04:51 · Италия. Серия А
Берарди провёл 350-й матч за «Сассуоло»
04:24 · Италия. Серия А
Пиоли набрал 700-е очко в Серии А
04:15 · Италия. Серия А
Станкович: «Болельщики - единственная отдушина»
03:45 · Италия. Серия А
«Лечче» сыграет свой 600-й матч в Серии А
03:32 · Италия. Серия А
Леау - первый игрок «Милана» за более чем 10 лет, поучаствовавший в 20+ голах за сезон
03:22 · Италия. Серия А
«Милан» впервые в сезоне забил пять мячей за матч
03:12 · Италия. Серия А
Пиоли: «Жиру очень много работает на команду»
02:59 · Италия. Серия А
Пиоли: «Рад победе, но важны следующие два матча»
20 Мая
23:52 · Италия. Серия А
Жиру сделал свой первый хет-трик в Серии А
Все новости
Рекомендуем