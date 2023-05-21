Три топ-клуба хотят купить Влаховича

Футбольный агент Массимо Брамбати, который является агентом форварда туринского «Ювентуса» Душана Влаховича, высказался об интересе клубов к своему клиенту.

«Интерес к Душану проявляют три клуба. «Ювентус» готов рассмотреть все предложения. В трансфере Влаховича заинтересованы «Бавария», «Челси» и «Атлетико», - передает слова Tuttomercatoweb.

Влахович выступает за «старую синьору» с января прошлого года. Трудовое соглашение нападающего с туринским грандом рассчитано до середины 2026 года.

В сезоне-2022/2023 форвард провел 41 поединок, отметившись 14 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.