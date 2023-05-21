«Торино» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Фиорентину».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торино - Фиорентина
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Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Синго Вилфред•Родригес Рикардо•Риччи Самуэле•Илич Иван•Влашич Никола•Карамо Янн•Санабрия Антонио
Черофолини Микеле•Венути Лоренцо•Мартинес Лукас II•Роша Игор II•Терзич Алекса•Дункан Альфред•Мандрагора Роландо•Барак Антонин•Соттиль Рикардо•Куаме Кристиан•Сапонара Риккардо
21 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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