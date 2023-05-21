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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

21 Мая 2023 • 15:30 Комментировать
Торино
...
Фиорентина
1 2.10 X 3.25 2 3.80
Через 0 ч. 3 мин.

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Фиорентину».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Торино0:0Фиорентина
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиШуурс ПеррБуонджорно АлессандроСинго ВилфредРодригес РикардоРиччи СамуэлеИлич ИванВлашич НиколаКарамо ЯннСанабрия Антонио
Запасные: Миранчук АлексейГинейтис ГвидасВиейра РонниСек ДембаБайейе БрайанВойвода МергимГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроФиоренца МаттеоАдопо НдариЭйна ОлаЛинетти КарольЗима ДавидЛазаро Валентино
Черофолини МикелеВенути ЛоренцоМартинес Лукас IIРоша Игор IIТерзич АлексаДункан АльфредМандрагора РоландоБарак АнтонинСоттиль РикардоКуаме КристианСапонара Риккардо
Запасные: Раньери ЛукаМиленкович НиколаКайоде МайклЙович ЛукаИконе ЖонатанБьянко АлессандроБрекало ЙосипТерраччиано ПьетроДодо ДомилсонКабрал АртурКастровилли ГаэтаноБираги Кристиано
21 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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ТОРИНО ФИОРЕНТИНА
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